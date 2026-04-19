Perde il controllo della moto e finisce fuori strada | gravissimo un giovane centauro

Sabato pomeriggio si sono verificati due incidenti motociclistici in zone diverse. A Mezzanego, un giovane è rimasto coinvolto in un grave incidente. Nella stessa giornata, sulla strada provinciale 26 bis del passo del Bocco all'altezza di San Siro Foce, un motociclista di 58 anni ha perso il controllo della moto ed è finito in una scarpata dopo uno scontro frontale con un'auto. Entrambi gli incidenti sono stati segnalati come gravi.

Due gravi incidenti motociclistici sabato pomeriggio, 18 aprile. Uno a Mezzanego, uno scontro frontale tra una moto e un'automobile con il centauro di 58 anni finito in una scarpata (a questo link l'articolo) sulla strada provinciale 26 bis del passo del Bocco all'altezza di San Siro Foce.Scontro.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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