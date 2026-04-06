Noviglio perde il controllo della moto e finisce fuori strada | morto centauro

Un giovane di 29 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel Comune di Noviglio. Secondo quanto ricostruito, il motociclista stava percorrendo la strada che conduce alla frazione di Santa Corinna, quando ha perso il controllo della moto sulla curva. Dopo aver sbattuto sull’asfalto, è uscito fuori strada e ha subito gravi ferite, che non gli hanno lasciato scampo.

Noviglio, 6 aprile 2026 – Perde il controllo della moto sulla curva che porta alla frazione di Santa Corinna da Noviglio, sbanda, cade sull’asfalto e finisce fuori strada: morto un ragazzo di 29 anni. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 aprile, poco dopo le 17.20, sulla Strada Provinciale 203. Il giovane, che viaggiava a bordo della sua motocicletta, è deceduto praticamente sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. I soccorsi. Immediatamente gli automobilisti in transito e alcuni ciclisti che percorrevano la ciclopedonale parallela hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 di Milano con un’ambulanza e un’auto medica, la polizia locale del Consorzio Fontanili e i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Noviglio, perde il controllo della moto e finisce fuori strada: morto centauro Leggi anche: Perde il controllo della moto e finisce fuori strada: 47enne in ospedale Leggi anche: Incidente a Ottavia: perde il controllo della moto e finisce contro un palo, morto 19enne