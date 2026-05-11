Percorso della pace | tappa conclusiva a Ortona con la premiazione degli studenti e la posa della targa all' ulivo simbolo
Le Acli provinciali di Chieti celebrano idealmente la tappa conclusiva del progetto "Percorso della Pace" con gli studenti delle scuole del primo ciclo di Ortona: una manifestazione avviata nell'ottobre 2025, quando un cammino di riflessione e solidarietà partì proprio daOrtona per toccare.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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