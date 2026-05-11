Percorso della pace | tappa conclusiva a Ortona con la premiazione degli studenti e la posa della targa all' ulivo simbolo

Da chietitoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le Acli provinciali di Chieti celebrano idealmente la tappa conclusiva del progetto "Percorso della Pace" con gli studenti delle scuole del primo ciclo di Ortona: una manifestazione avviata nell'ottobre 2025, quando un cammino di riflessione e solidarietà partì proprio daOrtona per toccare.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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