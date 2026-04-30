Marcia della Pace a Galatina degli studenti della rete Smile

Gli studenti della Rete Smile hanno partecipato a una marcia della pace a Galatina. La rete, che promuove valori come solidarietà, legalità e inclusione, continua il suo percorso di iniziative per favorire la collaborazione tra scuole e territorio, e per sensibilizzare le giovani generazioni sul rispetto e sulla solidarietà. La manifestazione si inserisce in un più ampio impegno della rete a promuovere azioni concrete in questi ambiti.

GALATINA - La Rete Smile, acronimo di Solidarietà, missione, inclusione, legalità, ecosostenibilità, continua il suo percorso di promozione della cultura della collaborazione tra scuole e territorio e della solidarietà tra le nuove generazioni, con obiettivi volti al rispetto, alla collaborazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: VIDEO Ragazzi in marcia nel segno della Pace e della solidarietà Marcia della Pace. Dal Campo di Fossoli al parco della ResistenzaParte dal Campo di Fossoli e arriva al parco della Resistenza la marcia per la pace aperta a cittadini, associazioni e scuole che si svolge a Carpi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Migliaia di studenti a Pompei per la Marcia della Pace; La marcia per la pace di Novara si conclude con un patto tra le generazioni per un mondo senza guerre; Il 23 aprile, Marcia della Pace a Volla; Ad Assisi la Marcia per la pace sui passi di Francesco. Presente anche il presidente della Provincia, Presciutti. Pompei, il 29 aprile studenti in marcia per la Pace: torna la Marcia organizzata dal Centro Educativo Bartolo LongoA Pompei il 29 aprile si svolge la XXIX Marcia della Pace organizzata dal Centro Educativo Bartolo Longo, con migliaia di studenti, momenti musicali, riflessioni e iniziative simboliche dedicate all ... ilgazzettinovesuviano.com In oltre tremila per la Marcia della Pace: il messaggio dei ragazzi sfida la pioggiaHanno sfidato la pioggia gli oltre 3mila studenti e studentesse che hanno colorato le strade di Galatina animando la quarta edizione della Marcia della Pace. Hanno raccolto l’invito della rete S.M.I.L ... trnews.it Neanche la pioggia ferma la marcia della Pace - facebook.com facebook