Perché sull’AI serve un tavolo bipartisan Razzante lancia l’evento di Polisophia

Da formiche.net 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo dibattito pubblico si apre sul ruolo dell’intelligenza artificiale, passando dall’ambito degli esperti a quello della discussione collettiva. Un evento organizzato da Polisophia mira a coinvolgere rappresentanti di diverse forze politiche, evidenziando la necessità di un confronto bipartisan. La discussione si concentra sull’importanza di affrontare in modo condiviso le questioni legate allo sviluppo e all’uso delle tecnologie AI.

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C’è un punto, forse più di altri, che fotografa il cambio di paradigma sull’intelligenza artificiale: il passaggio da materia per specialisti a tema di discussione pubblica. Non più soltanto laboratori, centri di ricerca o grandi colossi tecnologici. Oggi l’AI entra nelle imprese, nelle professioni, nelle istituzioni e perfino nelle conversazioni quotidiane. È dentro questa trasformazione che si inserisce l’evento promosso da Polisophia insieme ad Abi (assieme, tra gli altri, ad Assolombarda, Farmindustria, Intesa Sanpaolo e Bancomat), in programma domani a Palazzo Altieri a Roma, occasione nella quale verrà presentato anche il primo volume annuale della community, “Il pendolo dell’algoritmo”.🔗 Leggi su Formiche.net

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