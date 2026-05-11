Un nuovo dibattito pubblico si apre sul ruolo dell’intelligenza artificiale, passando dall’ambito degli esperti a quello della discussione collettiva. Un evento organizzato da Polisophia mira a coinvolgere rappresentanti di diverse forze politiche, evidenziando la necessità di un confronto bipartisan. La discussione si concentra sull’importanza di affrontare in modo condiviso le questioni legate allo sviluppo e all’uso delle tecnologie AI.

C’è un punto, forse più di altri, che fotografa il cambio di paradigma sull’intelligenza artificiale: il passaggio da materia per specialisti a tema di discussione pubblica. Non più soltanto laboratori, centri di ricerca o grandi colossi tecnologici. Oggi l’AI entra nelle imprese, nelle professioni, nelle istituzioni e perfino nelle conversazioni quotidiane. È dentro questa trasformazione che si inserisce l’evento promosso da Polisophia insieme ad Abi (assieme, tra gli altri, ad Assolombarda, Farmindustria, Intesa Sanpaolo e Bancomat), in programma domani a Palazzo Altieri a Roma, occasione nella quale verrà presentato anche il primo volume annuale della community, “Il pendolo dell’algoritmo”.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché sull’AI serve un tavolo bipartisan. Razzante lancia l’evento di Polisophia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leonardo lancia la super-difesa aerea che punta sull’AI: cos’è il “Michelangelo Dome” e perché vale oro tra Ucraina e nuovi testLe stime di Leonardo sulle opportunità economiche del Michelangelo Dome sono «abbastanza conservative» e «abbastanza ragionevoli».

Parma lancia 'Prossima', la PA guarda ai giovani: "Serve una nuova generazione di talenti"Al Palazzo del Governatore il debutto del progetto promosso dal ministro Zangrillo: orientamento e innovazione per avvicinare gli under 25 al lavoro...