Parma lancia ' Prossima' la PA guarda ai giovani | Serve una nuova generazione di talenti

A Parma ha preso il via “Prossima – La PA di nuova generazione”, un progetto nazionale che mira a rafforzare il legame tra giovani e Pubblica amministrazione. L’obiettivo è coinvolgere i giovani nei processi decisionali e nelle attività pubbliche, creando un ponte tra le nuove generazioni e le istituzioni. La proposta si inserisce in un percorso di innovazione e rinnovamento del settore pubblico.

Al Palazzo del Governatore il debutto del progetto promosso dal ministro Zangrillo: orientamento e innovazione per avvicinare gli under 25 al lavoro pubblico Parte da Parma il percorso di “Prossima – La PA di nuova generazione”, l’iniziativa nazionale che punta a rinnovare il rapporto tra giovani e Pubblica amministrazione. Il progetto è stato presentato oggi al Palazzo del Governatore, alla presenza del ministro Paolo Zangrillo, segnando l’avvio di un tour che coinvolgerà diverse città italiane. “Siamo orgogliosi che Parma sia stata scelta per inaugurare questo progetto – ha dichiarato il sindaco Michele Guerra –. È fondamentale spiegare ai giovani il valore della Pubblica amministrazione e il ruolo strategico che svolge per il Paese. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Prossima fermata Luna: la NASA sblocca le tute di nuova generazione e prepara l’SLS(Adnkronos) – Il percorso verso la Luna del programma Artemis prosegue attraverso una fase cruciale di test hardware e revisioni ingegneristiche. Leggi anche: Tra mito e futuro, la Juventus guarda alla nuova generazione greca Approfondimenti e contenuti su Parma lancia Temi più discussi: Aeroporti: Ryanair lancia 9 nuove rotte da Forlì, Parma e Rimini per l’estate; Verso Fiorentina-Parma, Cuesta avvisa: Gara difficilissima, alziamo il livello; Il futuro della Pubblica Amministrazione parte da Parma. L'allarme del Corr.Sport: Kean salterà Parma e Rakow, ci prova per CremonaIl Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola lancia l'allarme: il problema alla tibia metterà Moise Kean ko almeno per la prossima partita contro il Parma. Il quotidiano è ... firenzeviola.it Parma, dai gol di Pellegrino all'imprevedibilità di Bernabè: i punti di forza del prossimo avversario del MilanDopo il pareggio casalingo contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri si avvicina al prossimo incontro in campionato domenica alle 18.00 contro il Parma. Una partita complicata, dove i rossoneri ... milannews.it Il Coro del Regio di Parma si lancia nel pop. E canta con Arisa nella serata cover di Sanremo x.com Il video. Da Verdi a Fiorella Mannoia, il Coro del Regio di Parma si lancia nel pop: a Sanremo, nella serata cover, la prestigiosa compagine di Parma canterà con Arisa “Quello che le donne non dicono” facebook