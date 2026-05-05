Lavarsi le mani correttamente riduce virus e batteri Ecco perché è fondamentale per la prevenzione in ospedale e nella vita quotidiana

Il 5 maggio si celebra la Giornata mondiale per l’igiene delle mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lavarsi le mani correttamente aiuta a ridurre la diffusione di virus e batteri, ed è considerato un gesto fondamentale sia in ambienti ospedalieri sia nella vita di tutti i giorni. Questa ricorrenza mira a sensibilizzare sull’importanza di pratiche igieniche semplici ma efficaci per la prevenzione delle malattie.

I l 5 maggio si celebra la Giornata mondiale per l’igiene delle mani, promossa dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Un appuntamento che torna ogni anno con un messaggio chiaro: azioni semplici possono salvare vite. Non è solo uno slogan. È una realtà supportata dai dati scientifici. ‘Viva la pancia’: il programma che insegna ai bambini igiene e nutrizione X Un gesto semplice, un impatto enorme. Le mani sono il principale veicolo di trasmissione di virus e batteri. Toccare superfici, oggetti, altre persone: tutto passa da lì. Lavarsi correttamente le mani, con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche, riduce in modo significativo la diffusione di infezioni comuni come influenza, raffreddore e disturbi gastrointestinali.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Lavarsi le mani correttamente riduce virus e batteri. Ecco perché è fondamentale per la prevenzione, in ospedale e nella vita quotidiana Notizie correlate Mani pulite contro virus e batteri, quante volte al giorno lavarleFacile come bere un bicchiere d’acqua, ma molto più potente in termini di salute. Virus e batteri, non solo malattie: ecco come possono sostenere il benessere e la salute umanaQuando pensiamo ai microbi, non possiamo fare a meno di riflettere sulle malattie che possono determinare. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Giornata mondiale dell'igiene della mani: un semplice gesto che salva la vita; Lavarsi le mani, bastano 30 secondi per un gesto salvavita: il 5 maggio due info point in Azienda ospedliera; Igiene delle mani: il 5 maggio le Aziende Sanitarie celebrano la Giornata mondiale con tante iniziative a Parma e provincia; Igiene delle mani, quante volte al giorno bisogna lavarle... Igiene delle mani: la prevenzione si impara da piccoliLa Società Italiana di Malattie Infettive richiama l’attenzione sull’importanza di costruire una cultura della prevenzione, a partire dai più giovani. Ecco i consigli e le pratiche quotidiane da segui ... corriere.it Lavare bene le mani è un gesto semplice che salva viteIl 5 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su una pratica tanto semplice quan ... milanotoday.it Proteggi la vita: igienizza le tue mani Lavarsi le mani riduce la trasmissione di microrganismi e previene le infezioni. Un gesto semplice, che fa la differenza #5maggio #worldhandhygieneday x.com Lavarsi le mani non è solo prevenzione: è un impegno etico verso la vita #Benevento - facebook.com facebook