Lavarsi le mani correttamente riduce virus e batteri Ecco perché è fondamentale per la prevenzione in ospedale e nella vita quotidiana

Da iodonna.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 maggio si celebra la Giornata mondiale per l’igiene delle mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lavarsi le mani correttamente aiuta a ridurre la diffusione di virus e batteri, ed è considerato un gesto fondamentale sia in ambienti ospedalieri sia nella vita di tutti i giorni. Questa ricorrenza mira a sensibilizzare sull’importanza di pratiche igieniche semplici ma efficaci per la prevenzione delle malattie.

I l 5 maggio si celebra la Giornata mondiale per l’igiene delle mani, promossa dalla Organizzazione Mondiale della Sanità. Un appuntamento che torna ogni anno con un messaggio chiaro: azioni semplici possono salvare vite. Non è solo uno slogan. È una realtà supportata dai dati scientifici. ‘Viva la pancia’: il programma che insegna ai bambini igiene e nutrizione X Un gesto semplice, un impatto enorme. Le mani sono il principale veicolo di trasmissione di virus e batteri. Toccare superfici, oggetti, altre persone: tutto passa da lì. Lavarsi correttamente le mani, con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche, riduce in modo significativo la diffusione di infezioni comuni come influenza, raffreddore e disturbi gastrointestinali.🔗 Leggi su Iodonna.it

lavarsi le mani correttamente riduce virus e batteri ecco perch233 232 fondamentale per la prevenzione in ospedale e nella vita quotidiana
© Iodonna.it - Lavarsi le mani correttamente riduce virus e batteri. Ecco perché è fondamentale per la prevenzione, in ospedale e nella vita quotidiana

Notizie correlate

Mani pulite contro virus e batteri, quante volte al giorno lavarleFacile come bere un bicchiere d’acqua, ma molto più potente in termini di salute.

Virus e batteri, non solo malattie: ecco come possono sostenere il benessere e la salute umanaQuando pensiamo ai microbi, non possiamo fare a meno di riflettere sulle malattie che possono determinare.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Giornata mondiale dell'igiene della mani: un semplice gesto che salva la vita; Lavarsi le mani, bastano 30 secondi per un gesto salvavita: il 5 maggio due info point in Azienda ospedliera; Igiene delle mani: il 5 maggio le Aziende Sanitarie celebrano la Giornata mondiale con tante iniziative a Parma e provincia; Igiene delle mani, quante volte al giorno bisogna lavarle...

lavarsi le mani correttamenteIgiene delle mani: la prevenzione si impara da piccoliLa Società Italiana di Malattie Infettive richiama l’attenzione sull’importanza di costruire una cultura della prevenzione, a partire dai più giovani. Ecco i consigli e le pratiche quotidiane da segui ... corriere.it

lavarsi le mani correttamenteLavare bene le mani è un gesto semplice che salva viteIl 5 maggio si celebra la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su una pratica tanto semplice quan ... milanotoday.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.