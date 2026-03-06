Cosa comporta la guerra Israele-Usa all'Iran l'analisi | Cambio di regime è impossibile senza il popolo

La guerra tra Israele e Stati Uniti ha suscitato molte discussioni sull'Iran, con analisti che sottolineano come un cambio di regime a Teheran sia improbabile senza il coinvolgimento diretto della popolazione. Secondo le fonti, né l'ipotesi di una monarchia né altre forme di governo radicali sono supportate da elementi concreti. La questione rimane aperta, ma al momento non ci sono segnali di un cambiamento imminente nel sistema iraniano.

La guerra di Trump e Netanyahu può davvero portare a un cambio di regime a Teheran? L'ipotesi del ritorno della monarchia è priva di oggettivi fondamenti. Tra bombe e scontri, il vero assente è il popolo iraniano. L'intervista a Omid Firouzi Tabar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Iran, news in diretta sull’attacco Usa-Israele, colpita ambasciata americana a Riad, Trump: “Possiamo fare la guerra per sempre”Le ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: almeno 600 i morti accertati, mentre Teheran risponde colpendo l'ambasciata americana in...

Attacco Usa-Israele all’Iran, Tajani: “Teheran non può avere l’arma nucleare”. Meloni convoca riunioneDopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, il ministro degli Esteri ha convocato una riunione di emergenza alla Farnesina.

