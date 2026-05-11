Perché il Milan non corre? Chi ha staccato la spina? Tutti i motivi della crisi rossonera

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi incontri, il Milan ha mostrato segnali di difficoltà e di un calo di rendimento. La squadra non riesce a mantenere il ritmo delle stagioni precedenti e sembra mancare di compattezza in alcune fasi di gioco. Vari fattori sono stati discussi, tra cui infortuni, scelte tecniche e problemi di continuità, che hanno contribuito alla crisi attuale. La situazione invita a un'analisi più approfondita delle cause che hanno portato a questa flessione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E pensare che dopo la 33ª giornata - quindi non una vita fa - il distacco sulle quinte era addirittura di otto punti. Il problema è che pensarci fa un male cane, perché quello che pareva il fossato di un castello medievale, dopo le quattro partite successive non esiste più. Il Milan ha abbassato il ponte levatoio e i nemici sono entrati senza fare nemmeno troppa fatica. La quinta, ovvero la Roma, adesso fa compagnia al Diavolo in classifica, anche se i rossoneri nei confronti di Gasperini (e del Como, sesto, che segue due piani più in giù) hanno il prezioso vantaggio dello scontro diretto in caso di arrivo a braccetto. Lo sprofondo è evidenziato proprio da queste riflessioni: è un Milan che si ritrova costretto a ragionare su ogni singolo punto in ballo perché ha dilapidato quello che avrebbe dovuto essere un distacco inattaccabile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

perch233 il milan non corre chi ha staccato la spina tutti i motivi della crisi rossonera
© Gazzetta.it - Perché il Milan non corre? Chi ha staccato la spina? Tutti i motivi della crisi rossonera
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Allegri Milan, la società rossonera ha deciso il futuro dell’ex tecnico della Juventus. Cosa si è stabilito a Milanellodi Angelo CiarlettaAllegri Milan, la società rossonera ha deciso il futuro dell’ex allenatore bianconero.

Leggi anche: San Siro fischia Rafael Leao e il Milan: l'Udinese certifica la crisi rossonera

Argomenti più discussi: ‘La Fagianata’ di Magrini: A Milan manca l’ultimo uomo. Gli italiani ci sono, ma senza la vittoria; Salvate il soldato Leao: per il suo bene scappi dal Milan (e da Allegri); Milan apre troppo presto la volata, Magnier lo infila a Sofia: il Giro d'Italia saluta la Bulgaria tra fughe, sprint e ferite; Il Giro parte in volata: cinque uomini per la maglia rosa.

perché il milan non correMilan, è crisi continua: dopo il derby una marcia da retrocessione. Cosa sta succendoIl Milan è ormai senza identità. Sembra una squadra senza una meta, senza energie, senza voglia. Il momento è delicato. Dopo il ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web