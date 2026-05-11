Negli ultimi incontri, il Milan ha mostrato segnali di difficoltà e di un calo di rendimento. La squadra non riesce a mantenere il ritmo delle stagioni precedenti e sembra mancare di compattezza in alcune fasi di gioco. Vari fattori sono stati discussi, tra cui infortuni, scelte tecniche e problemi di continuità, che hanno contribuito alla crisi attuale. La situazione invita a un'analisi più approfondita delle cause che hanno portato a questa flessione.

E pensare che dopo la 33ª giornata - quindi non una vita fa - il distacco sulle quinte era addirittura di otto punti. Il problema è che pensarci fa un male cane, perché quello che pareva il fossato di un castello medievale, dopo le quattro partite successive non esiste più. Il Milan ha abbassato il ponte levatoio e i nemici sono entrati senza fare nemmeno troppa fatica. La quinta, ovvero la Roma, adesso fa compagnia al Diavolo in classifica, anche se i rossoneri nei confronti di Gasperini (e del Como, sesto, che segue due piani più in giù) hanno il prezioso vantaggio dello scontro diretto in caso di arrivo a braccetto. Lo sprofondo è evidenziato proprio da queste riflessioni: è un Milan che si ritrova costretto a ragionare su ogni singolo punto in ballo perché ha dilapidato quello che avrebbe dovuto essere un distacco inattaccabile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché il Milan non corre? Chi ha staccato la spina? Tutti i motivi della crisi rossonera

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