San Siro fischia Rafael Leao e il Milan | l' Udinese certifica la crisi rossonera

Durante la partita a San Siro, il pubblico ha fischiato Rafael Leao e il Milan. La sconfitta contro l'Udinese ha evidenziato le difficoltà della squadra, portando a una discussione sulla possibilità di qualificarsi per la Champions League. La gara si è conclusa con segnali di insoddisfazione tra i tifosi, che hanno espresso il proprio disappunto con i fischi nel corso dell'incontro.

Milano - Il Milan non c’è più. San Siro lo sommerge di fischi, come Rafael Leao, e la Champions League torna in discussione. Il risveglio dei rossoneri dal sogno Scudetto è violento, la resa con l’Udinese oscena, per Max Allegri è il primo 0-3 interno della carriera, per la squadra il terzo ko in quattro gare e la quarta gara nel girone di ritorno senza gol. Sono numeri, così come un tridente che doveva essere salvifico, ma che è stato solo un diverso vestito per eguale modello. Il Milan appunto, che non ha intensità, aggressività, un pizzico di invettiva. Il centrocampo spento . I friuliani giocano una gara ordinata, fisicamente soverchiante a centrocampo, ma non possono bastare i complimenti agli avversari.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San Siro fischia Rafael Leao e il Milan: l'Udinese certifica la crisi rossonera Leggi anche: Milan-Udinese 0-2 (45?): balla la difesa rossonera con il 4-3-3. Fischi da San Siro Leggi anche: Il Milan crolla a San Siro: l’Udinese vince 3-0. Show di Zaniolo e fischi per Leao