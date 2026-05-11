Negli Stati Uniti si stanno intensificando le misure di sicurezza legate all’intelligenza artificiale, con attenzione crescente alle implicazioni e ai rischi associati a questa tecnologia. Recentemente, si sono susseguite discussioni e iniziative volte a regolamentare e monitorare lo sviluppo dell’IA, mentre il governo valuta eventuali revisioni delle politiche in risposta alle nuove sfide. Intanto, in un contesto internazionale, un ex presidente ha annunciato possibili cambiamenti nella strategia statunitense sull’intelligenza artificiale.

A pochi giorni dal suo sbarco in Cina, Donald Trump potrebbe rivedere la sua strategia per l’intelligenza artificiale. Improntata per lo più alla liberalizzazione tecnologica per incentivare quanto più possibile lo sviluppo, la Casa Bianca potrebbe adottare un nuovo ordine esecutivo per procedere invece con più cautela. Il disegno di legge dovrebbe garantire uno standard che le aziende devono seguire prima di rilasciare un modello, affinché sia sicuro e affidabile. I segnali in questo senso si moltiplicano. “Quando si tratta di intelligenza artificiale, il presidente Trump e la sua amministrazione non si preoccupano di scegliere vincitori e vinti”, affermava settimana scorsa la capo dello staff presidenziale Susie Wiles.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché gli Usa pongono più attenzione alla sicurezza dell’IA

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