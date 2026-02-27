Pentagono vs Anthropic | la guerra dell’IA che divide gli USA

Il dibattito tra il Pentagono e la società tecnologica sulla gestione dell’intelligenza artificiale sta attirando l’attenzione pubblica. La questione riguarda come le nuove tecnologie vengano integrate nelle strategie militari e nelle applicazioni civili. La discussione si è infiammata, coinvolgendo diversi attori e creando tensioni tra le parti coinvolte. La vicenda si sviluppa in un clima di crescente interesse nazionale.

Lo scontro tra il Pentagono e l'azienda tecnologica Anthropic sull'uso dell'intelligenza artificiale ha trasformato una disputa tecnologica in una battaglia politica dalle proporzioni inedite. Al centro della contesa ci sono le implicazioni strategiche e geopolitiche dell'IA, un campo in cui Stati Uniti e Cina stanno giocando una partita senza esclusione di colpi. Le accuse del Pentagono riguardano la presunta mancanza di adeguate misure di sicurezza nei sistemi sviluppati da Anthropic, mentre l'azienda respinge le critiche, sostenendo di operare nel rispetto delle normative vigenti e di collaborare attivamente con le autorità. 🔗 Leggi su Ameve.eu Il Pentagono chiede l’IA senza limiti per scopi militari: Anthropic dice noWashington – Una disputa inedita sta scuotendo il mondo della tecnologia e della difesa. Leggi anche: L’IA arriva al Pentagono. Cos’è e cosa rappresenta GenAI.mil per gli Usa Temi più discussi: Anthropic contro il Pentagono dopo l'uso di Claude nell'operazione in Venezuela; Anthropic, ultimatum del Pentagono: Nessun limite etico sull'uso militare dell'Ai. Washington convoca Amodei sui vincoli di Claude; Il mondo questa settimana: Usa alle prese con Russia e Iran, Pentagono vs Anthropic, Golfo negli Epstein file…; Alta tensione Pentagono-Anthropic, ultimatum Usa. E l’azienda valuta un passo indietro. Anthropic non cede al Pentagono: no uso IA per sorvegliare masse e sviluppare armi autonomeNei giorni scorsi il ministro della difesa Pete Hegseth aveva imposto un ultimatum ad Anthropic, concedendo fino al 27 febbraio per accettare o meno la sua proposta. ilsole24ore.com Anthropic rigetta le richieste del Pentagono, la risposta del ceo Amodei: «L'uso che vuole fare dell'AI è incompatibile con i valori democratici»La risposta è arrivata. Chiara, diretta, inamovibile. «Riteniamo che, in una serie limitata di casi, l'AI possa minare, anziché difendere, i valori democratici». Queste sono le parole di Dario Amodei, ... corriere.it Sono sempre più tesi i rapporti tra #Anthropic e il Pentagono: la startup di AI ha detto che non consentirà l'uso dei propri modelli da parte del Dipartimento della Guerra. Washington ora minaccia di rescindere tutti gli accordi in essere. Il servizio di @elisaapiaz x.com Anthropic, ultimatum del Pentagono: «Nessun limite etico sull’uso militare dell’Ai». Washington convoca Amodei sui vincoli di Claude di Massimo Gaggi «Claude» è il modello più avanzato nei sistemi militari segreti. Ma Anthropic pone due paletti: no a killer ro - facebook.com facebook