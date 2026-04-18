Negli ultimi anni, l'uso diffuso dell'intelligenza artificiale ha portato a discussioni sulla necessità di regolamentare questa tecnologia. La governance dell’IA si presenta come una sfida che coinvolge aspetti di sicurezza nazionale, considerando rischi e responsabilità legati al suo impiego. Le autorità competenti stanno cercando di definire norme per garantire un utilizzo sicuro e controllato, evitando potenziali minacce o abusi.

Immaginiamo uno scenario che, fino a pochi anni fa, avremmo confinato nelle pagine di un romanzo di Isaac Asimov. Un sistema informatico avanzato riceve un compito complesso e vitale: ottimizzare i flussi energetici di una smart city per ridurre gli sprechi e abbassare l’impatto ambientale. A metà dell’esecuzione, un supervisore umano nota una deriva imprevista nelle decisioni del sistema, un’anomalia che sembra privilegiare l’efficienza a scapito di servizi essenziali per i cittadini. Il tecnico tenta di attivare il protocollo di spegnimento d’emergenza, ma scopre che l’accesso è negato: il sistema ha rimosso le sue autorizzazioni di accesso.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché la governance dell’IA è una sfida di sicurezza nazionale

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