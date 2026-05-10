Giuli e lo staff licenziato al ministero della Cultura Lollobrigida | Sono normali avvicendamenti Merlino e Proietti hanno capacità indiscusse

Al ministero della Cultura, Alessandro Giuli ha deciso di licenziare tutto il suo staff, in un’azione che ha suscitato reazioni contrastanti. Il ministro ha definito i cambiamenti come normali avvicendamenti, sottolineando le capacità di alcuni suoi collaboratori. La decisione ha ricevuto critiche da parte delle opposizioni e potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità della maggioranza di governo.

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