Giuli e lo staff licenziato al ministero della Cultura Lollobrigida | Sono normali avvicendamenti Merlino e Proietti hanno capacità indiscusse
Al ministero della Cultura, Alessandro Giuli ha deciso di licenziare tutto il suo staff, in un’azione che ha suscitato reazioni contrastanti. Il ministro ha definito i cambiamenti come normali avvicendamenti, sottolineando le capacità di alcuni suoi collaboratori. La decisione ha ricevuto critiche da parte delle opposizioni e potrebbe avere ripercussioni sulla stabilità della maggioranza di governo.
Alessandro Giuli ha deciso di fare "tabula rasa" del suo staff al ministero della Cultura. La decisione presa dal titolare del Mic è stata criticata dalle opposizioni e potrebbe destabilizzare la maggioranza. Il ministro sembra aver agito in autonomia nell'allontanamento di Emanuele Merlino -.🔗 Leggi su Today.it
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