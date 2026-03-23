Alla Superyacht Yard l' evento annuale che riunisce comandanti e direttori di macchina degli yacht Ferretti

Nel corso dell’evento i partecipanti hanno approfondito i processi di progettazione e produzione, con particolare attenzione alle soluzioni innovative Si è svolta alcuni giorni fa la 19ª edizione di Convergence, l’evento annuale di Ferretti Group che riunisce comandanti e direttori di macchina degli yacht del gruppo. L’appuntamento ha registrato un’ampia partecipazione di professionisti provenienti da diversi Paesi. L’edizione 2026 si è tenuta tra il cantiere di Ravenna e la Superyacht Yard di Ancona, due poli produttivi centrali per le attività del Gruppo. La scelta delle sedi ha valorizzato i distretti industriali legati alla nautica, nei quali Ferretti Group ha concentrato negli ultimi anni investimenti e sviluppo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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