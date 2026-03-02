Samsung ha annunciato che il suo servizio Wallet ora consente di usare il telefono Galaxy come chiave digitale per alcune serrature intelligenti compatibili. Questa funzionalità permette di sbloccare le porte di casa senza utilizzare chiavi fisiche, integrandosi direttamente nell'app. La novità si rivolge a utenti che possiedono dispositivi Galaxy compatibili e serrature intelligenti supportate dal servizio.

Samsung Wallet amplia le proprie capacità oltre al tradizionale ruolo di portafoglio digitale, introducendo una chiave domestica digitale per serrature intelligenti selezionate. L'aggiornamento si fonda su Aliro 1.0, uno standard unificato promosso dalla Connectivity Standards Alliance (CSA), lo stesso consorzio che ha dato vita a Matter. L'obiettivo è creare un ecosistema aperto e interoperabile tra dispositivi mobili e sistemi di accesso, facilitando l'adozione da parte di produttori e utenti. chiave domestica digitale di samsung wallet. Con questa novità, Samsung Wallet si evolve trasformandosi in una piattaforma di gestione degli accessi: oltre ai pagamenti, ai badge e alle chiavi per veicoli, si aggiunge una soluzione per l'apertura di serrature compatibili con smartphone.

© Mondoandroid.com - Samsung trasforma il tuo telefono galaxy in una chiave digitale per la casa

