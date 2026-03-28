Nella sede di Alea Ambiente si è svolto un incontro istituzionale con la partecipazione dell'assessora all’ambiente, dei rappresentanti del Consiglio di Amministrazione e della Direzione dell’azienda, insieme a un’ampia delegazione di sindaci dei tredici Comuni soci. Durante l’incontro si è discusso di questioni tecniche riguardanti il miglioramento del servizio e la semplificazione delle norme.

Il direttore, Gianluca Tapparini, ha illustrato all'assessora alcuni nodi critici come la questione dei materiali non conferibili nei centri di raccolta e l'abbandono dei rifiuti Si è tenuto nella sede di Alea Ambiente un incontro istituzionale che ha visto riuniti l'assessora all’ambiente, Irene Priolo, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione dell'azienda e una significativa rappresentanza dei sindaci dei tredici Comuni soci. Al centro del confronto, le proposte operative e normative che potrebbero rendere il servizio pubblico di gestione dei rifiuti più efficiente e vicino alle esigenze concrete di cittadini e utenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Alea Ambiente incontra l'assessora Priolo per un confronto tecnico per migliorare il servizio e semplificare le norme

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