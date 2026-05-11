Per l' Italposa un ritorno al Buscherini da incorniciare | doppio shut out contro Caronno
L’Italposa Forlì ha ottenuto due vittorie nette contro la Rheavendors Caronno nella settima giornata del girone di andata. La squadra ha vinto la prima gara con un punteggio di 10-0 al quarto inning e la seconda con 7-0 al sesto inning, entrambe chiuse prima del limite. Si tratta di un ritorno positivo per la formazione, che ha mostrato solidità sul campo casalingo.
Debutto casalingo da incorniciare per l’Italposa Forlì, che nella settima giornata del girone di andata supera la Rheavendors Caronno con due nette vittorie, entrambe chiuse prima del limite: 10-0 al quarto inning in gara uno e 7-0 al sesto inning in gara due. Due successi che consentono alle.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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L'Italposa Softball Forlì torna finalmente a giocare sul diamante del BuscheriniDopo ben sei trasferte consecutive, l’Italposa Softball Forlì torna finalmente a giocare sul diamante del polisportivo Buscherini di Forlì.
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Scontro delicato col Caronno. Ancora a rischio Cacciamani . E nonostante 6 trasferte di fila. ora in casa coi lavori in corso. . facebook
Serie A1 softball, the first home game today. Italposa finally returns to Buscherini, but with Band-Aids and construction still underway.A delicate clash with Caronno. Cacciamani is still at risk. And despite six consecutive away games, they're now at home with work underway. sport.quotidiano.net