Per l' Italposa un ritorno al Buscherini da incorniciare | doppio shut out contro Caronno

L’Italposa Forlì ha ottenuto due vittorie nette contro la Rheavendors Caronno nella settima giornata del girone di andata. La squadra ha vinto la prima gara con un punteggio di 10-0 al quarto inning e la seconda con 7-0 al sesto inning, entrambe chiuse prima del limite. Si tratta di un ritorno positivo per la formazione, che ha mostrato solidità sul campo casalingo.

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