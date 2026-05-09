Dopo sei trasferte consecutive, l’Italposa Softball Forlì torna a giocare in casa al campo Buscherini. La partita contro la squadra di Caronno si svolgerà oggi con due incontri, il primo alle 17 e il secondo circa 40 minuti dopo. La formazione locale affronta l’appuntamento con alcuni lavori in corso al campo e diverse assenze nell’infermeria, rendendo il clima della partita ancora più complesso.

Dopo sei trasferte consecutive, finalmente l’ Italposa Softball Forlì torna a casa, ma tra lavori incompleti al Buscherini e infermeria piena non parte col sereno il match oggi con Caronno (gara1 al via alle 17 e gara2 40’ dopo), in palio punti pesanti nella corsa ai vertici. Le gare lontano da casa si sono rese necessarie per consentire la costruzione dell’edificio polifunzionale previsto a supporto dell’impianto, una struttura che a causa di ritardi tecnici non è ancora disponibile. Questa prima uscita casalinga sarà quindi caratterizzata da qualche inevitabile disagio nella gestione del pubblico. Nei lavori da completare è prevista anche la sostituzione del tabellone segnapunti, che quest’anno compirà i trent’anni dalla sua messa in opera, con un nuovo impianto a ledwall.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Softball serie A1, oggi la prima apparizione interna. Italposa finalmente al Buscherini ma tra cerotti e cantiere aperto

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