Per la prima volta in cinquant’anni, uno dei quotidiani storici francesi ha nominato una donna alla guida della direzione. La scelta rappresenta un cambiamento significativo per il giornale, che da tempo si confronta con le sfide del settore. La decisione è stata annunciata ufficialmente nelle scorse settimane, segnando un nuovo capitolo per la testata. La nomina è stata accolta con attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

I l mondo del giornalismo francese ha vissuto, in questi giorni, un momento di passaggio che profuma di storia. Per la prima volta dalla sua fondazione nel 1973, Libération, lo storico quotidiano della sinistra parigina nato dal fermento del Sessantotto e tenuto a battesimo da Jean-Paul Sartre, ha scelto una donna per guidare la sua redazione, Sonia Delesalle-Stolper. Christina Koch, prima donna verso la Luna: chi è e cosa farà su Artemis II X Libération: Sonia Delesalle-Stolper rompe il soffitto di cristallo. L’ascesa della giornalista fino ai vertici, è avvenuta attraverso un processo democratico interno molto sentito, tanto che Delessale-Stolper è stata eletta con una maggioranza schiacciante, ottenendo l’83,2% delle preferenze da parte del comitato .🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per la prima volta in cinquant’anni, lo storico quotidiano affida il timone a una donna

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