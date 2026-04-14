Il presidente ucraino ha comunicato che, per la prima volta, truppe russe si sono arrese senza l’impiego di soldati, ma grazie ai robot militari di sua creazione. Con fotografie a supporto, ha affermato che questa situazione rappresenta un nuovo passo nella tecnologia bellica del paese. La dichiarazione è stata data in un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sui numeri o sulle modalità dell’evento.

Con orgoglio e prove fotografiche alla mano, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia una vittoria storica per l’esercito in lotta contro i russi: una postazione russa sgominata, con i militari costretti ad arrendersi, senza alcun intervento dei soldati di Kiev ma solo dei robot messi in campo grazie agli ultimi ritrovati della tecnologia. “Il futuro è già in prima linea e l’Ucraina lo sta costruendo. Questi sono i nostri sistemi robotici terrestri. Per la prima volta nella storia di questa guerra, una posizione nemica è stata conquistata esclusivamente da piattaforme senza equipaggio, con sistemi terrestri e droni. Gli occupanti si sono arresi, e l’operazione è stata condotta senza fanteria e senza perdite da parte nostra”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Lo storico annuncio di Zelensky: “Niente soldati: per la prima volta i russi si sono arresi ai nostri robot”

Leggi anche: Musk spegne Starlink ai soldati russi, Kiev: “Sono nel caos, gli assalti rallentati”

Leggi anche: Per comprare casa o l'auto nuova ma qualcuno anche per le bollette. Chiediamo soldi ai nostri genitori anche quando siamo genitori a nostra volta. Lo facciamo con imbarazzo e il dubbio: potremo fare lo stesso per i nostri figli?

Temi più discussi: Da Putin il cessate il fuoco di due giorni per la Pasqua ortodossa. Zelensky: 'Lo rispetteremo'; Ucraina Russia, news oggi: sì di Zelensky a Putin su tregua per Pasqua ortodossa; Guerra in Ucraina; Zelensky a Damasco, 'interesse a scambiare esperienze militari e di sicurezza'.

Ucraina: Referendum per la pace ed elezioni, Zelensky cede alle pressioni di Trump. Ma Kiev smentisce: nessun annuncio senza sicurezzaRoma, 11 febbraio 2026 – Giallo sul possibile annuncio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di un piano per elezioni presidenziali e referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. quotidiano.net

Ungheria, le minacce di Zelensky a Orban. Salvini: Disgustose e volgari. Vance: ScandalosoNella vigilia delle cruciali elezioni ungheresi, torna al centro del dibattito politico, e degli ultimi comizi dei due candidati, Viktor Orban e Peter Magyar, una controversa frase pronunciata dal pre ... msn.com

Zelensky: "Una posizione russa conquistata solo grazie a droni e robot, è la prima volta". Il presidente visita un arsenale, elogia la tecnologia bellica ucraina e la mette a disposizione per il conflitto nel Golfo Persico - facebook.com facebook

Zelensky: l'oleodotto Druzhba tornerà operativo entro la fine di aprile Danneggiato dagli attacchi russi, Ungheria e Slovacchia subordinano alla riapertura prestito e sanzioni Ue. Il presidente ucraino a Berlino, accordo con Merz su difesa e tecnologie x.com