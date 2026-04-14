Lo storico annuncio di Zelensky | Niente soldati | per la prima volta i russi si sono arresi ai nostri robot
Il presidente ucraino ha comunicato che, per la prima volta, truppe russe si sono arrese senza l’impiego di soldati, ma grazie ai robot militari di sua creazione. Con fotografie a supporto, ha affermato che questa situazione rappresenta un nuovo passo nella tecnologia bellica del paese. La dichiarazione è stata data in un discorso pubblico, senza ulteriori dettagli sui numeri o sulle modalità dell’evento.
Con orgoglio e prove fotografiche alla mano, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia una vittoria storica per l’esercito in lotta contro i russi: una postazione russa sgominata, con i militari costretti ad arrendersi, senza alcun intervento dei soldati di Kiev ma solo dei robot messi in campo grazie agli ultimi ritrovati della tecnologia. “Il futuro è già in prima linea e l’Ucraina lo sta costruendo. Questi sono i nostri sistemi robotici terrestri. Per la prima volta nella storia di questa guerra, una posizione nemica è stata conquistata esclusivamente da piattaforme senza equipaggio, con sistemi terrestri e droni. Gli occupanti si sono arresi, e l’operazione è stata condotta senza fanteria e senza perdite da parte nostra”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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