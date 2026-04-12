L'Union Berlino ha deciso di affidare la guida della squadra a una donna, nominando Marie-Louise Eta come prima allenatrice nella storia della Bundesliga. La scelta arriva in un momento cruciale per il club, che cerca di evitare la retrocessione. Eta diventa così la prima donna a dirigere una formazione maschile nel massimo campionato tedesco, segnando un passo significativo nel calcio nazionale.

L'Union Berlino entra nella storia del calcio tedesco nominando Marie-Louise Eta come prima allenatrice a guidare una squadra maschile in Bundesliga, nel tentativo di centrare la salvezza. La 34enne subentra a Steffen Baumgart, esonerato insieme ai suoi assistenti Danilo de Souza e Kevin McKenna dopo la sconfitta per 3-1 sul campo dell'Heidenheim, ultimo in classifica. L'annuncio è arrivato poco prima della mezzanotte. Eta, finora alla guida della formazione maschile Under 19, era già stata designata a inizio mese come futura allenatrice della squadra femminile del club a partire dalla prossima stagione. Ora avrà cinque partite a disposizione per mantenere l'Union in Bundesliga.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Union Berlino affida la salvezza a una donna: Eta è la prima allenatrice della Bundesliga

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