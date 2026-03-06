sinner a indian wells 2026 rispetto allo scorso anno ha perso oltre 1 milione di euro

Jannik Sinner si appresta a partecipare al torneo di Indian Wells del 2026, uno degli appuntamenti più rilevanti del calendario ATP. Rispetto allo stesso evento dello scorso anno, il tennista italiano ha registrato una perdita di oltre un milione di euro. La sua presenza al torneo è confermata, e si aspetta di vedere come si comporterà in questa edizione.

Jannik Sinner si prepara a scendere in campo a Indian Wells, uno dei tornei più importanti della stagione sul circuito ATP. Il Masters 1000 californiano rappresenta uno dei primi grandi appuntamenti dell’anno e arriva in un momento particolare per il tennista italiano, che nel 2026 non ha ancora conquistato titoli ma continua a mantenere risultati solidi nel circuito. Dal punto di vista sportivo il suo inizio di stagione è stato comunque positivo, ma se si guarda ai guadagni maturati nei tornei ATP emerge una differenza evidente rispetto allo stesso periodo del 2025. L’anno scorso, infatti, Sinner aveva già conquistato uno dei trofei più prestigiosi del tennis mondiale, gli Australian Open. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

