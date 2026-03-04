Max Pezzali annuncia un tour negli stadi italiani nel 2026 con 15 date in programma. In quattro anni sono stati venduti circa 2 milioni di biglietti, generando più di 100 milioni di euro di incassi. Fino al 2022, l’artista non aveva mai avuto la possibilità di esibirsi in uno stadio.

Festival di Sanremo 2011: Max Pezzali ha 43 anni, dal 2003 ha abbandonato il brand degli 883 e da un buon decennio non fa nulla di memorabile. Porta al Teatro Ariston “Il mio secondo tempo”: una canzone che non lascia traccia e viene eliminata, gettando il cantante nello sconforto. Perché il suo tempo, in realtà, sembra passato, legato agli anni 90, agli 883. Insomma, Max non sembra più essere in sintonia col mercato. Prova con la radio, con la tv, si arriva al 2019 quando Pezzali annuncia la data di San Siro: il 10 luglio 2020, una sorta di celebrazione che suona anche quasi come un addio, un congedo in grande stile dal suo pubblico, per un artista che comunque non aveva mai fatto tour negli stadi, essendo privo di una fanbase così vasta e appassionata. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Max Pezzali, nel 2026 tour negli stadi con 15 date, circa 2mln di biglietti venduti in 4 anni, incassi da oltre €100mln

Il 2026 di Max Pezzali tra concerti, residency, album, inediti e serie TV

