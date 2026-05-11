Durante il tradizionale Garden Party presso Buckingham Palace, la duchessa di Cambridge ha sfoggiato un look che richiama lo stile rétro, rivisitato con tocchi moderni. La scelta ha incluso linee semplici e colori delicati, accompagnati da accessori con un chiaro significato simbolico. L’outfit si inserisce nella consueta attenzione ai dettagli e all’equilibrio tra tradizione e contemporaneità, senza particolari variazioni rispetto alle occasioni precedenti.

attraverso linee pulite, tonalità delicate e accessori dal forte valore simbolico. La Principessa del Galles ha scelto un abito panna firmato Self-Portrait che ha giocato con l’illusione di un completo coordinato. Il designer ha unito una giacca avvitata effetto peplum e una gonna plissé lunga fino alle caviglie, in un unico capo impreziosito da bottoni neri e micro pois a contrasto. Un equilibrio riuscito tra rigore sartoriale e femminilità leggera, dal gusto vagamente anni Cinquanta. A completare il look sono stati il copricapo in paglia panna con motivo floreale firmato Mitzi Lorenz, le pump di Ralph Lauren e la clutch di Forever New.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per il Garden Party a Buckingham Palace, Kate Middleton ha puntato su un’eleganza dal sapore rétro, riletta in chiave contemporanea

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