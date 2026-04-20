Pensioni di maggio | maxi assegno ecco chi può avere il rimborso

A maggio 2026, migliaia di pensionati potrebbero ricevere un aumento sulla propria pensione. In alcuni casi, l'incremento può essere anche significativo, e alcuni di loro potrebbero ricevere un rimborso. La questione riguarda una platea ampia di beneficiari, che potrebbe vedere modifiche nelle proprie pensioni a partire dalla prossima primavera. Le modalità di erogazione e le cifre dipendono da specifici calcoli e criteri stabiliti dalle autorità competenti.

Una platea di migliaia di pensionati potrebbe ricevere già nel mese di maggio 2026 un aumento della pensione, che in alcuni casi può essere anche consistente. Lo ha confermato l’Inps con il messaggio n. 787 del 5 marzo, ammettendo un errore di calcolo commesso su alcune pensioni di ex dipendenti pubblici.Si tratta di pensionati iscritti alle gestioni ex Inpdap (enti locali, sanità, ufficiali giudiziari e insegnanti d’asilo) che sono andati in pensione di vecchiaia a 67 anni con meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1995. A questi soggetti l’Inps aveva applicato per errore le nuove aliquote di rendimento introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, più svantaggiose, che invece dovevano riguardare solo le pensioni anticipate.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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