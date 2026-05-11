Un gruppo di pensionati ha affrontato un viaggio a Cuba che doveva essere di relax, ma si è concluso con problemi di salute e un procedimento legale. Durante il soggiorno, uno di loro è stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una legionella, mentre i clienti hanno anche segnalato la presenza di sporcizia nella camera. Alla fine, il tribunale ha stabilito che devono pagare 30 mila euro, senza riconoscere le loro richieste.

Una vacanza a Cuba che doveva essere spensierata e goduta si è trasformata in un ricovero in terapia intensiva e poi in una sconfitta in tribunale. La vicenda risale al 2018 e la racconta il Corriere della Sera: una coppia di sessentenni di Rimini decide di godersi qualche giorno in un paradiso tropicale dopo la pensione ma arrivati al resort, la prima brutta sorpresa. La stanza dell’hotel presenta diversi problemi, tra “sporcizia, insetti, perdite d’acqua e aria condizionata malfunzionante”. La coppia ottiene una nuova camera e la vacanza prosegue. Già sul volo di ritorno verso l’Italia, però, l’uomo comincia a sentirsi male. Dopo una prima visita dal medico curante, viene ricoverato in ospedale con una grave insufficienza respiratoria dovuta a una polmonite bilaterale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pensionati vanno in vacanza a Cuba ma tutto va storto. “La sporcizia della camera, il ricovero per legionella” e la causa che però perdono: dovranno pagare 30 mila euro

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Questi sono leaders....ecco cosa ha fatto Renzi in soli due anni di governo.... povero paese.. x.com

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