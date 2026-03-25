Da aprile 15 mila pensionati dovranno restituire all' Inps fino a mille euro

A partire dal primo aprile, i pensionati riceveranno i pagamenti mensili, ma alcuni di loro troveranno sul cedolino importi inferiori rispetto a marzo e indicazioni di somme da restituire all’Inps. Si prevede che circa 15.000 pensionati dovranno restituire fino a mille euro ciascuno. La restituzione riguarda specifiche situazioni legate a errori o irregolarità nelle prestazioni previdenziali.

Da mercoledì primo aprile partiranno i pagamenti delle pensioni, ma per molti beneficiari ci sarà una brutta "sorpresa" nel cedolino, tra somme da restituire all'Inps e importi ridotti rispetto al mese di marzo. Purtroppo non si tratta di uno scherzo, ma il risultato di un'irregolarità rilevata nei pagamenti dello scorso anno. Magra consolazione: con il pagamento a metà settimana, non ci saranno ritardi o slittamenti nell'erogazione degli assegni pensionistici. Perché l'assegno di aprile potrebbe essere inferiore a quello di marzo per alcuni pensionati? Sono diversi i fattori che possono influire sull'importo, come le rate delle addizionali regionali e comunali Irpef, che verranno spalmate mensilmente fino a novembre. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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