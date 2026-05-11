Abbiamo speso tutti i nostri risparmi per ristrutturare la nostra casa ora viviamo in roulotte

Da liberoquotidiano.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Loraine e Rob Deering, ex militari della Royal Air Force, avevano pianificato di ristrutturare la loro casa con i risparmi accumulati, sperando di trascorrere una pensione tranquilla. Tuttavia, ora vivono in roulotte dopo aver esaurito tutte le loro risorse nel progetto di ristrutturazione. La loro esperienza si è conclusa con la perdita di tutto ciò che avevano messo da parte.

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Doveva essere il progetto per una pensione tranquilla, ma per Loraine e Rob Deering, ex militari della Royal Air Force, si è trasformato in un incubo. La coppia vive da oltre un anno in una roulotte dopo che la società incaricata di ristrutturare il loro bungalow a Dundee, in Scozia, ha interrotto i lavori ed è poi fallita, lasciando la casa inabitabile. I Deering avevano investito i risparmi accumulati in dieci anni per rendere l’abitazione più adatta alla vecchiaia. Il progetto, dal valore di circa 126mila sterline, prevedeva una ristrutturazione completa e un secondo bagno, con conclusione dei lavori prevista in 12 settimane. “Volevamo semplicemente mettere la casa in sicurezza per il futuro”, racconta Loraine, 66 anni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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