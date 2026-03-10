Pensavamo fosse un missile dall’Iran | meteorite sfonda il tetto di una casa terrore in Germania

La domenica, un meteorite ha attraversato i cieli dell’Europa occidentale a circa 70.000 chilometri orari, lasciando una lunga scia di fuoco visibile da mezza regione. L’oggetto ha sfondato il tetto di una casa in Germania, causando grande spavento tra i residenti. I testimoni hanno inizialmente pensato si trattasse di un missile proveniente dall’Iran.

La scorsa domenica, un bolide ha attraversato i cieli dell’Europa occidentale a circa 70.000 chilometri orari, producendo una scia di fuoco visibile da mezza Europa. A Coblenza, nel quartiere di Güls, uno dei frammenti ha sfondato il tetto di un’abitazione privata aprendo un foro di 30 centimetri e raggiungendo la camera da letto. Nessun ferito, ma il panico nelle prime ore è stato reale. La scia luminosa ha attraversato i cieli di Germania, Francia, Belgio, Lussemburgo e Svizzera in pochi secondi. Sul territorio tedesco, residenti di almeno sei Länder hanno ripreso il fenomeno con i propri smartphone, inondando i social di video. In molte riprese è visibile la traiettoria del corpo celeste, marcata da una scia simile a quella di condensazione lasciata dagli aerei. 🔗 Leggi su Cultweb.it

