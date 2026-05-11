Penisola Sorrentina Fedele | Nessun privilegio ai turisti le priorità restano i residenti e il diritto alla mobilità
Un rappresentante locale ha dichiarato che non ci saranno privilegi per i turisti nella zona della Penisola Sorrentina. Ha sottolineato che le priorità rimangono i residenti e il diritto di muoversi liberamente. La posizione è chiara e mira a evitare qualsiasi discriminazione tra chi vive e chi visita l’area. La questione riguarda principalmente l’equilibrio tra esigenze dei residenti e le attività turistiche.
“Rigettiamo con fermezza l’idea di favoritismi o privilegi per i turisti. Le priorità sono i residenti e il diritto alla mobilità”. È la posizione espressa da Sergio Fedele nel dibattito sulle criticità del sistema dei trasporti in Penisola Sorrentina. Secondo Fedele, le recenti discussioni pubbliche sui presunti vantaggi concessi ai flussi turistici rappresentano “una lettura profondamente distorta della realtà territoriale” e non tengono conto delle condizioni infrastrutturali in cui vivono quotidianamente cittadini e lavoratori della Penisola Sorrentina. “La Penisola Sorrentina — afferma Fedele — vive una situazione oggettivamente straordinaria rispetto ad altri territori della Campania”.🔗 Leggi su Ildenaro.it
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