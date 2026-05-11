Penisola Sorrentina Fedele | Nessun privilegio ai turisti le priorità restano i residenti e il diritto alla mobilità

Un rappresentante locale ha dichiarato che non ci saranno privilegi per i turisti nella zona della Penisola Sorrentina. Ha sottolineato che le priorità rimangono i residenti e il diritto di muoversi liberamente. La posizione è chiara e mira a evitare qualsiasi discriminazione tra chi vive e chi visita l’area. La questione riguarda principalmente l’equilibrio tra esigenze dei residenti e le attività turistiche.

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