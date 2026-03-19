Dmo Penisola Sorrentina Atex Campania chiede alla Regione più tempo per garantirne efficacia e qualità

Atex Campania ha chiesto alla Regione Campania di concedere più tempo per completare le procedure di costituzione della Destination Management Organization (DMO) della Penisola Sorrentina. La Regione deve ora decidere se accogliere la richiesta e prolungare i tempi necessari per finalizzare il processo. La decisione riguarda direttamente la gestione e lo sviluppo turistico dell’area.

La Regione Campania è chiamata a valutare con attenzione la richiesta di proroga per la costituzione della Destination Management Organization (DMO) della Penisola Sorrentina. A parlare sono Sergio Fedele, presidente di Atex Campania, e Andrea Cannavacciuolo, vice presidente, che sottolineano come l’obiettivo non sia rallentare il processo, ma assicurare la qualità, l’efficacia e la sostenibilità dello strumento nel tempo. “La creazione di una DMO non è un adempimento formale, ma un passaggio strategico che incide sulla governance del territorio, sul coordinamento tra pubblico e privato e sulla capacità di affrontare le sfide del turismo contemporaneo”, spiegano Fedele e Cannavacciuolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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