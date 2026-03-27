Incarta le targhe con il volantino del supermercato per passare nelle Ztl della Penisola Sorrentina | denunciata

Una donna è stata denunciata dai carabinieri dopo aver tentato di aggirare le restrizioni delle Ztl nella Penisola Sorrentina. La donna aveva avvolto le targhe di un veicolo con volantini provenienti da un supermercato, tentando così di eludere i controlli. Il tentativo è stato scoperto durante un controllo e il veicolo è stato fermato.

Il curioso stratagemma non è passato inosservato ai carabinieri, che hanno notato le targhe avvolte nei volantini e hanno fermato la donna, che è stata denunciata. L'auto era senza assicurazione, revisione e carta di circolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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