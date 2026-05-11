Pendolari tra Terni e Foligno si trovano ad affrontare un aumento dei disagi a causa dei cantieri previsti nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La deputata ha presentato un’interrogazione rivolta agli assessori e ai ministri competenti, chiedendo chiarimenti sui tempi di realizzazione e sulle possibili misure per ridurre i disagi. La questione riguarda principalmente i percorsi quotidiani di chi si sposta tra le due città.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi cantieri i tempi di percorrenza quotidiani?. Quali soluzioni concrete propone l'interrogazione presentata ad assessori e ministri?. Perché le scadenze del PNRR stanno creando incertezza sui raddoppi?. Chi dovrà garantire la mobilità dei lavoratori durante i lavori?.? In Breve Limitazioni traffico ferroviario tra Terni e Foligno dal 18 maggio al 13 giugno.. Interrogazione parlamentare presentata da Anna Ascani insieme al collega Casu.. Progetti raddoppio linee Terni-Spoleto e Spoleto-Campello senza tempistiche certe.. Disagi mobilità per lavoratori e studenti tra Terni e Spoleto.. Tra il 18 maggio e il 13 giugno la linea ferroviaria che collega Terni e Foligno subirà una limitazione del traffico per i lavori legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pendolari Terni-Foligno: Ascani denuncia il caos dei cantieri PNRR

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