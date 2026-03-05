Bidentina tempi triplicati per i pendolari a causa dei cantieri | Tre chilometri in 40 minuti situazione vergognosa

I pendolari che percorrono la strada provinciale 4 del Bidente tra Santa Sofia e Forlì si trovano ad affrontare tempi di viaggio che sono triplicati rispetto al normale, a causa di lavori in corso. Durante le ore di punta, molti descrivono il tratto come un vero e proprio inferno, con code e rallentamenti che rendono il percorso molto più lungo del solito. La situazione è stata segnalata come particolarmente critica da chi utilizza quotidianamente questa strada.

Traffico paralizzato in orario di punta, il grido degli automobilisti: "Non è solo oggi, la situazione è ormai fuori controllo. Impossibile organizzarsi" La Bidentina in orario di punta? Un vero e proprio inferno, stando ai racconti degli automobilisti. È questo in poche parole il quadro che si è presentato oggi, giovedì, ai pendolari che giornalmente percorrono la strada provinciale 4 del Bidente che collega Santa Sofia a Forlì. Diversi i semafori per lavori in corso presenti sulla strada, a partire da Galeata, passando per Cusercoli e per finire quello definito 'il peggiore', che si trova nel tratto tra lo svincolo di via Cavour e la Rocca, a Meldola.