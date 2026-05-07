Da maggio a giugno, alcuni treni sulla linea Terni-Foligno saranno cancellati a causa di lavori di manutenzione. I pendolari che utilizzano questa tratta dovranno affrontare disagi e modifiche agli orari abituali. I cantieri legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) stanno modificando anche i collegamenti verso Roma e Ancona, causando ulteriori variazioni nei servizi ferroviari.

? Cosa scoprirai Quali treni specifici saranno cancellati tra maggio e giugno?. Come influiranno i cantieri PNRR sui collegamenti verso Roma e Ancona?. Dove si fermeranno i regionali Terni-Roma e Roma-Foligno durante i lavori?. Perché i bus sostitutivi di Trenitalia non sono ancora disponibili?.? In Breve Cancellazioni regionali 4073 e 4074 tra Ellera e Foligno il 10 e 17 maggio.. Sospensione treni 4726, 4728, 4729 e 4737 tra Perugia e Ponte San Giovanni.. Interruzione linea lenta Terni-Roma e Roma-Foligno prevista per mercoledì 13 maggio.. Regolarità treno delle 16 da Roma Termini garantita a Foligno dal 7 maggio.. Dal 18 maggio al 13 giugno la linea ferroviaria Orte-Falconara subirà un blocco totale tra le stazioni di Terni e Foligno per interventi di ammodernamento tecnologico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco ferrovie Terni-Foligno: caos e disagi per i pendolari

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