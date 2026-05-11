Pellicce e capi di lusso per 40mila euro sequestrati all’aeroporto di Bologna | erano diretti in Russia

Da ilrestodelcarlino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’aeroporto di Bologna, un'operazione delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di pellicce e capi di alta moda per un valore di circa 40mila euro. I beni, destinati alla Russia, erano stati intercettati e fermati prima di poter partire. L’intervento si è svolto presso lo scalo internazionale Marconi, dove sono stati individuati e sequestrati i capi di lusso.

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Bologna, 11 maggio 2026 – Colpo della Finanza e dell’agenzia delle Dogane allo scalo internazionale Marconi di Bologna: intercettati e bloccati beni di lusso per 40mila euro destinati alla Russia.  https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacajollytime-aggredito-ai-giardini-fava-qlysct65 Il controllo e il passeggero. L’operazione è nata da una mirata analisi dei rischi sui flussi dei passeggeri in transito. L’attenzione degli agenti si è concentrata su un cittadino russo di 35 anni che, proveniente da Istanbul, era diretto nel proprio Paese d’origine. L’anomalia del percorso e il profilo del viaggiatore hanno spinto le autorità a un controllo approfondito sia addosso che sul bagaglio da stiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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