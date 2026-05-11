Pellicce e capi di lusso per 40mila euro sequestrati all’aeroporto di Bologna | erano diretti in Russia

All’aeroporto di Bologna, un'operazione delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di pellicce e capi di alta moda per un valore di circa 40mila euro. I beni, destinati alla Russia, erano stati intercettati e fermati prima di poter partire. L’intervento si è svolto presso lo scalo internazionale Marconi, dove sono stati individuati e sequestrati i capi di lusso.

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Bologna, 11 maggio 2026 – Colpo della Finanza e dell’agenzia delle Dogane allo scalo internazionale Marconi di Bologna: intercettati e bloccati beni di lusso per 40mila euro destinati alla Russia. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacajollytime-aggredito-ai-giardini-fava-qlysct65 Il controllo e il passeggero. L’operazione è nata da una mirata analisi dei rischi sui flussi dei passeggeri in transito. L’attenzione degli agenti si è concentrata su un cittadino russo di 35 anni che, proveniente da Istanbul, era diretto nel proprio Paese d’origine. L’anomalia del percorso e il profilo del viaggiatore hanno spinto le autorità a un controllo approfondito sia addosso che sul bagaglio da stiva.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pellicce e capi di lusso per 40mila euro sequestrati all’aeroporto di Bologna: erano diretti in Russia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fermato al Marconi con pellicce e beni di lusso: maxi sequestro da 40mila euroTentava di esportare illegalmente beni di lusso verso la Russia passando dall’aeroporto Marconi, ma è stato fermato dai controlli congiunti di... Sequestrati 140 kg di rifiuti tessili: erano diretti in NigeriaTempo di lettura: 2 minutiNell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto all’illecita gestione dei rifiuti, Funzionari dell’Ufficio ADM di Napoli... Argomenti più discussi: BOLOGNA: Pellicce e beni illeciti in valigia, denunciato 35enne; Fermato al Marconi con pellicce e beni di lusso: maxi sequestro da 40mila euro; Tutela gli animali selvatici della frontiera come Naturalista in Red Dead Online; I CARLINO, L’ARTE CHE CRESCE INSIEME –. La grande fratella è una grandissima esperta in Crimitontologia, lei capì subito che Mario Biondo non fu vittima di un omicidio ma di suicidio, impiccandosi da quasi seduto alla libreria più bassa di lui con un foulard al collo. #Garlasco x.com Nome interessante nella TW reddit