Sequestrati 140 kg di rifiuti tessili | erano diretti in Nigeria

Durante un'operazione di controllo, sono stati sequestrati 140 chili di rifiuti tessili destinati alla Nigeria. I materiali erano stati preparati per il trasporto internazionale, ma sono stati intercettati prima di raggiungere la destinazione. Le autorità coinvolte hanno effettuato i controlli necessari per verificare la provenienza e la destinazione dei rifiuti. La merce è stata sottoposta a sequestro, e sono in corso accertamenti.

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