Liguria | 90.000€ per lo sport degli over 65 | sport e benessere gratis

La Regione Liguria ha annunciato uno stanziamento di 90.000 euro destinato a finanziare attività sportive gratuite per gli over 65. Il nuovo bando sarà aperto dal 23 aprile al 21 maggio 2026 e mira a promuovere il benessere fisico tra gli anziani attraverso programmi di esercizio fisico e attività motorie. La misura riguarda esclusivamente la popolazione sopra i sessantacinque anni e si inserisce in un progetto di sostegno all’attività motoria.

La Regione Liguria ha stanziato 90 mila euro per sostenere le attività motorie rivolte alla popolazione sopra i sessantacinque anni, aprendo un nuovo bando che sarà accessibile dal 23 aprile al 21 maggio 2026. La decisione, comunicata mercoledì mattina, mira a consolidare un percorso di benessere iniziato con i risultati positivi dell’edizione precedente, puntando sulla gratuità delle prestazioni per contrastare la sedentarietà e favorire l’integrazione sociale. L’annuncio arriva dopo la presentazione dei bilanci relativi all’anno scorso, quando oltre 800 cittadini liguri della terza età hanno potuto beneficiare di programmi sportivi senza costi diretti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria: 90.000€ per lo sport degli over 65: sport e benessere gratis Notizie correlate “Emozionandoci con lo sport”: ad Arezzo due giorni dedicati al benessere emotivo degli atletiArezzo, 18 marzo 2026 – “Emozionandoci con lo sport”: ad Arezzo due giorni dedicati al benessere emotivo degli atleti. Leggi anche: Dove vedere Sei Nazioni 2026: streaming gratis e diretta TV Sky Sport, Rai Sport o TV8? Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Com’è possibile che a Finale Ligure, d’inverno si fatturi e si vendano tanti posti letto come d’estate?; Liguria - Giovanissimi Provinciali U15 Genova D G18 - A. N. P. I. Sport E. Casassa vs Vecchio...; Contributi a fondo perduto 2026: quale bando scegliere con 5 criteri chiave. Liguria regione europea dello sport 2025: 110 milioni di indotto e 550mila presenzeGenova – Un impatto economico che supera i 110 milioni di euro tra indotto diretto e potenziale, oltre 550.000 presenze complessive sul territorio regionale e circa 300 mila pernottamenti, 382 eventi ... ilsecoloxix.it Liguria 2025-regione europea dello sport, impatto da 110 milioni di euroUn impatto economico di 110 milioni di euro con un indotto diretto da 49 milioni di euro e un incremento futuro per i prossimi 18 mesi di ulteriori 65 milioni. Sono i numeri certificati da SG Plus nel ... ansa.it Al centro un’edizione diffusa insieme a Lombardia e Liguria. L’obiettivo è valorizzare infrastrutture e impianti esistenti facebook Massone (Re2Sources): “La Liguria esporta rifiuti organici che potrebbero diventare energia” x.com