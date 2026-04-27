Nella Villa Comunale di Frosinone ha trionfato lo sport nell’ultima tappa di Let’s Move Together

Nella Villa Comunale di Frosinone si è conclusa l'ultima tappa di Let’s Move Together, evento organizzato dal Coordinamento degli EPS. Oltre 5.000 persone hanno partecipato all'iniziativa, che ha attraversato le cinque province della regione in cinque tappe diverse. L'area si è riempita di voci e movimento, con i partecipanti che hanno condiviso momenti di sport e socialità in un contesto all'aperto.

Il vociare festoso degli oltre 5000 partecipanti ha salutato nel suggestivo scenario della Villa Comunale di Frosinone l’ultima tappa di Let’s Move Together, l’evento organizzato dal Coordinamento degli EPS che in cinque tappe ha toccato le cinque province della regione, partendo da Latina per.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Frosinone, danneggia un'auto nella notte vicino alla Villa Comunale: denunciato un 21enneUn 21enne è stato denunciato per danneggiamento a Frosinone nella notte appena trascorsa. Perché Giulio Pellizzari ha perso il secondo posto alla Tirreno-Adriatico? Cos’è successo nell’ultima tappaGiulio Pellizzari ha perso il secondo posto nella classifica generale della Tirreno-Adriatico 2026 e ha chiuso la Corsa dei due Mari in terza... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Festa della Liberazione in piazza Italia: Villa comunale Umberto I chiusa per restyling · ilreggino.it; Festa della Tammorra nella villa comunale; Villa Comunale, il rilancio road map del Comune: A luglio prime aperture; I lavori nella Villa Comunale di Napoli tra ritardi e promesse. Villa comunale, il rilancio road map del Comune: «A luglio prime aperture»Il rilancio della Villa Comunale è essenziale per cogliere al meglio l’occasione dell’America’s Cup, ed è essenziale per tutta la città. Sarà ... ilmattino.it Angri, segnalata presenza di ratti nella villa comunaleSegnalazioni di ratti nella villa comunale di Angri stanno suscitando preoccupazione tra cittadini e frequentatori dell’area verde. agro24.it Roseto degli Abruzzi (Te): Nella Villa Comunale... Emmepi Photo per Md'A - facebook.com facebook