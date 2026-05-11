Pellegrino non ci crede a 29 anni la partita della vita con Tiafoe | highlights Atp Roma

A 29 anni, Andrea Pellegrino ha ottenuto una vittoria importante al Masters 1000 di Roma, battendo in due set l'americano Frances Tiafoe con i punteggi di 7-6 e 6-1. La partita si è conclusa con gli highlights della vittoria dell'azzurro, che rappresenta uno dei momenti più significativi della sua carriera. Pellegrino ha dimostrato solidità durante il match, conquistando un risultato che lo colloca tra i protagonisti del torneo.

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Gli highlights della vittoria in due set (7-6 6-1) di Andrea Pellegrino contro Frances Tiafoe: contro l'americano al Masters 1000 di Roma arriva la vittoria più importante della carriera dell'azzurro, quasi 30enne. Il suo prossimo avversario, agli ottavi, sarà Sinner, che ha superato senza problem Popyrin.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pellegrino non ci crede, a 29 anni la partita della vita con Tiafoe: highlights Atp Roma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro per proseguire la favolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte il... LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per continuare a sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte il... Argomenti più discussi: Diario dal Foro, giorno 1: un nuovo Berrettini da vedere a Roma e l’ombra del boicottaggio; LIVE Sonego-Buse 3-6 3-6, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro troppo falloso, passa il giovane peruviano; LIVE Nardi-Pellegrino ATP Roma 2026 in DIRETTA | il derby italiano vale punti e prestigio; LIVE Sonego-Buse 3-6 1-4 ATP Roma 2026 in DIRETTA | rimonta sempre più complessa ma il torinese ci crede. LIVE Pellegrino-Tiafoe 7-6, 6-1, ATP Roma 2026 in DIRETTA: vittoria bellissima, pugliese in paradiso! Avanti il prossimoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'impresa di Andrea PELLEGRINO, che accede agli ottavi di finale dove ... oasport.it