Oggi si gioca una partita valida per il torneo ATP di Roma, con il tennista italiano che affronta un avversario straniero. L'incontro è in corso e si può seguire in diretta tramite questa pagina. L'azzurro, già qualificato, punta a continuare la sua corsa nel torneo. I tifosi possono aggiornarsi sugli sviluppi del match cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte il ‘sognatore’ di Bisceglie Andrea PELLEGRINO contro Frances TIAFOE, il pugliese si gioca un clamoroso accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026! Ci sono tre, forse quattro categorie tennistiche di differenza tra i due giocatori. Tuttavia, in questo torneo, tutto è possibile per Pellegrino, che ha sconfitto Hugo Gaston e Martin Landaluce nelle qualificazioni dando prova di essere in grandissima condizione, prima di battere in rimonta il pesarese Luca Nardi ed essersi regalato la prima vittoria 1000 e la partita di 2° turno contro Fils.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro per proseguire la favola

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