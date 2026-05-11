LIVE Pellegrino-Tiafoe ATP Roma 2026 in DIRETTA | azzurro per continuare a sognare

Oggi si stanno disputando i match del torneo ATP di Roma, con diverse partite in corso. Tra queste, si segnala un incontro tra un giocatore italiano e un avversario statunitense, che sta attirando l’attenzione degli appassionati. La partita è in diretta e i tifosi seguono con interesse gli scambi e le azioni sul campo, mentre si attende la conclusione di questa sfida.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte il ‘sognatore’ di Bisceglie Andrea PELLEGRINO contro Frances TIAFOE, il pugliese si gioca un clamoroso accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026! Ci sono tre, forse quattro categorie tennistiche di differenza tra i due giocatori. Tuttavia, in questo torneo, tutto è possibile per Pellegrino, che ha sconfitto Hugo Gaston e Martin Landaluce nelle qualificazioni dando prova di essere in grandissima condizione, prima di battere in rimonta il pesarese Luca Nardi ed essersi regalato la prima vittoria 1000 e la partita di 2° turno contro Fils.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro per continuare a sognare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro per proseguire la favolaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissima sfida che vede di fronte il... Leggi anche: LIVE Pellegrino-Fils 1-0, ATP Roma 2026 in DIRETTA: inizio con break dell’azzurro! Argomenti più discussi: Live Frances Tiafoe - Andrea Pellegrino - Roma Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 11/05/2026; LIVE Pellegrino-Tiafoe, ATP Roma 2026 in DIRETTA: il qualificato azzurro per proseguire la favola; Sogno main draw per Basiletti, Urgesi, Pellegrino e Bondioli; Sinner e non solo: il programma di oggi su Sky. federica pellegrini - Results on X | Live Posts & Updates - x.com x.com