Pedretti | Giovani imprenditori frenati da burocrazia e difficile accesso al credito vogliamo assumerci la responsabilità di guidare il cambiamento

Un imprenditore ha dichiarato che i giovani che vogliono avviare imprese incontrano ostacoli come la burocrazia e l'accesso difficile al credito. Ha aggiunto che la propria realtà non si configura come un gruppo tradizionale diviso in compartimenti, ma come un organismo dinamico e in continua evoluzione, pronto a modificarsi per affrontare queste sfide. La volontà è quella di assumersi la responsabilità di guidare un cambiamento nel settore.

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Non un “Gruppo” a compartimenti stagni come altri, ma molto fluido e soggetto a cambiamenti, che si configura come laboratorio e che come tale vuole essere esempio di sperimentazione e innovazione, con benefici da estendere a tutto il sistema: sono attualmente 240 gli aderenti ai “Giovani” di Confindustria Bergamo, la maggior parte dei quali nella fascia tra i 30 e i 35 anni (il limite massimo è fissato a 40), dal 18 marzo guidati da Valentina Pedretti, 33 anni, già vicepresidente nell’ultimo quadriennio e membro del consiglio di amministrazione della PMP di Treviolo. Pedretti, come sta vivendo questo passaggio? Devo dire che l’esperienza da vicepresidente mi è servita moltissimo per capire i meccanismi all’interno del sistema confindustriale, una bella palestra che penso mi abbia preparato a questo nuovo incarico.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Valentina Pedretti eletta Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria BergamoL’Assemblea Privata dei Giovani Imprenditori di Confindustria Bergamo ha eletto Valentina Pedretti per il quadriennio 2026-2030 che sarà affiancata... Leggi anche: Referendum, la spinta dei giovani anche in Puglia: «Vogliamo un cambiamento vero». Ecco quanto hanno inciso