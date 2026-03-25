Nel fine settimana si sono svolti i referendum, con un'affluenza significativa tra i giovani, soprattutto tra i nati alla fine degli anni 1990 e nei primi 2000. La partecipazione della Generazione Z ha influenzato in modo rilevante i risultati, portando alla luce una richiesta di cambiamento tra i più giovani. La loro presenza si è fatta sentire in modo deciso durante tutta la tornata elettorale.

Un impatto inatteso e decisivo quello della Generazione Z sul referendum. Sono stati i giovani a indirizzare la tornata referendaria di sabato e domenica, in particolare quelli nati tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Dieci del Duemila: il 67,3% degli elettori compresi tra i 18 e i 34 anni sono andati a votare e oltre il 60% di loro ha bocciato la riforma costituzionale sulla giustizia del governo Meloni. Una decisione chiara per il No, quella di Margherita Mariano, 28 anni, docente di Musica, consigliera comunale di maggioranza di “Corsano Futura” nel Capo di Leuca. Eletta in una lista civica nel 2025, nel centrosinistra affondano le sue radici. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Referendum, la spinta dei giovani anche in Puglia: «Vogliamo un cambiamento vero». Ecco quanto hanno inciso

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