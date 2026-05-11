Nel Pd campano si registrano timori riguardo a possibili infiltrazioni camorristiche in alcuni comuni dell’hinterland napoletano. La questione ha generato tensioni tra i membri del partito, mentre si parla di rischi concreti di influenze criminali che potrebbero coinvolgere diverse amministrazioni locali. La situazione sta attirando l’attenzione delle autorità e dei vertici del partito, che monitorano attentamente gli sviluppi.

Sudori freddi e caos nel Pd campano, il tutto per il rischio di "infiltrazioni camorristiche" in alcuni dei comuni guidati dai dem nell'hinterland napoletano. A finire sotto i riflettori sono soprattutto Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, due realtà travolte da polemiche, inchieste e tensioni interne al partito. A ricostruire il quadro è Il Tempo. Nel primo caso, quello di Torre Annunziata, città da circa 39mila abitanti, il terremoto politico è arrivato dopo le parole del procuratore Nunzio Fragliasso, che ha parlato di " troppe ombre e poche luci " l'ovvio riferimento era alla situazione locale. Parole che hanno scosso l'amministrazione del sindaco Corrado Cuccurullo, che si è dimesso, travolto dalle polemiche.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pd, "infiltrazioni camorristiche": i comuni su cui si addensano nubi nere

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