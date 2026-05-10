Sinistra sotto accusa emergenza infiltrazioni camorristiche nel Pd campano

In Campania, la situazione politica tra i partiti di sinistra si fa più complessa a causa di accuse di infiltrazioni camorristiche in alcuni dei comuni più popolosi dell’hinterland napoletano. Le autorità stanno indagando su presunti collegamenti tra ambienti criminali e amministratori locali, alimentando tensioni e preoccupazioni nella regione. Le inchieste coinvolgono diverse amministrazioni, con il rischio di ripercussioni sulla stabilità politica locale.

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La sinistra è nel caos in Campania. A rischio “infiltrazioni” alcuni dei comuni più popolosi dell'hinterland napoletano. Il primo caso è quello di Torre Annunziata, 39 mila abitanti, dove, dopo l'affondo del procuratore Nunzio Fragliasso, si dimette il sindaco Corrado Cuccurullo. Il noto magistrato aveva parlato di «troppe ombre e poche luci» in quella realtà di cui, fino a qualche anno fa, si parlava solo per la pregiata pasta artigianale. Parole che non lasciano indifferente l'attuale primo cittadino che, trovandosi in seria difficoltà per l'allarme, chiede aiuto al suo Pd. Peccato che dal Nazareno non arriva alcuna risposta e della solidarietà annunciata solo qualche nota di facciata.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinistra sotto accusa, emergenza infiltrazioni camorristiche nel Pd campano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nuova emergenza ambientale nel Frusinate: il Sacco torna sotto accusaTorna a far discutere lo stato di salute del fiume Sacco, ancora una volta al centro di un nuovo episodio che riaccende i riflettori... “Scissione nel Pd, pronto un nuovo soggetto politico”. Voci di crisi a sinistraUn nuovo progetto politico riconducibile all’area riformista del Partito Democratico sta prendendo forma: simbolo definito, presenza sui social...