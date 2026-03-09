Nella seconda settimana di conflitto, Teheran si trova sotto un cielo coperto da nuvole scure. La città è avvolta da un’atmosfera tetra mentre le tensioni si intensificano e le notizie di scontri e mobilitazioni aumentano. La situazione rimane incerta e le autorità non hanno ancora comunicato dettagli ufficiali sugli sviluppi più recenti. Le strade sono vuote e il silenzio si fa più pesante del solito.

di Marta Ottaviani ROMA Il conflitto entra nella seconda settimana e Teheran è avvolta da un cielo nero. Si tratta del fumo tossico scaturito dagli attacchi ai siti petroliferi da parte di Usa e Israele. Tel Aviv continua ad attaccare il Libano, ma almeno qui si apre uno spiraglio, con un negoziato diretto fra i due Paesi che dovrebbe tenersi a Cipro. I Paesi del Golfo continuano a non reagire ai bombardamenti su Teheran. La notizia che gli Emirati avrebbero colpito l’Iran è stata infatti smentita da Abu Dhabi, mentre è confermato che un raid iraniano ha ucciso due persone in Arabia Saudita. La settimana prossima dall’Ucraina dovrebbero arrivare esperti di droni, per cercare di dare una svolta a un conflitto che potrebbe durare anche mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nubi nere sopra Teheran

Iran, apocalisse su Teheran: il nuovo attacco di USA e Israele

