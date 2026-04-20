Uomo ucciso a coltellate a Padova | indaga la Polizia

A Padova, un uomo di 48 anni è stato trovato morto con ferite da arma da taglio. La Polizia sta conducendo le indagini per ricostruire quanto accaduto. La vittima, residente nella zona, è deceduta a seguito delle ferite riportate. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o cause dell'aggressione. La procura ha avviato le verifiche per chiarire la dinamica dei fatti.

Un uomo di 48 anni, italiano e residente nel Padovano, è morto a Padova a causa delle ferite provocate da un’arma da taglio. Il ritrovamento in strada L’intervento della polizia è avvenuto poco prima di mezzanotte, dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che segnalavano una persona in difficoltà in via dei Colli. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato l’uomo gravemente ferito. Immediata la richiesta di intervento del 118, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Indagini per omicidio Sul luogo del delitto si sono recati il pubblico ministero di turno, la Squadra Mobile e la Polizia Scientifica, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e individuare i responsabili dell’omicidio.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Uomo ucciso a coltellate a Padova: indaga la Polizia Notizie correlate Leggi anche: Rissa tra giovani a Pescara Vecchia, un ragazzo ferito a coltellate: indaga la polizia Ucciso a coltellate 33enne residente a Pisa: si indaga nel mondo dello spaccioL'omicidio è avvenuto nella notte di venerdì 27 febbraio vicino alla stazione Rifredi, a Firenze: la vittima è Gabriele Citrano Nella notte di... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lite finisce in omicidio ad Ascoli Piceno: uomo ucciso a coltellate; Omicidio a Pavia, ragazzo di 25 anni ucciso a coltellate in un parcheggio; Induno Olona, Enzo Ambrosino ucciso a coltellate sotto casa di ritorno dal compleanno del figlio; Ravenna, 29enne ucciso a coltellate. Uomo ucciso a coltellate a Padova: indaga la PoliziaL’intervento della polizia è avvenuto poco prima di mezzanotte, dopo una chiamata al 113 da parte di alcuni cittadini che segnalavano una persona in difficoltà in via dei Colli. Giunti sul posto, gli ... gazzettadelsud.it Uomo ucciso a coltellate in strada, 48enne morto a Padova: si indaga per omicidioTragedia nella notte a Padova. Un uomo di 48 anni, italiano residente in provincia, è morto poco dopo la mezzanotte a causa di profonde ferite ... msn.com In Louisiana un uomo ha ucciso otto bambini sparandogli, prima di essere ucciso dalla polizia x.com SPARATORIA | Paura nella notte al Divine Club di Bisceglie: uomo ucciso, indagini in corso dei carabinieri - facebook.com facebook