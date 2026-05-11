Paura a Nizza pioggia di proiettili da un' auto | almeno due morti

A Nizza, nel sud della Francia, si è verificata una sparatoria che ha causato due vittime e ferito almeno sei persone. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto a bordo di un'auto che ha aperto il fuoco. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e avviare le indagini. La scena si è svolta in un’area pubblica, causando sconcerto tra i residenti.

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